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25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kayseri’de 25 yaşındaki genç, yaşadığı evde ölü bulundu.

Kayseri'de 25 yaşındaki genç, yaşadığı evde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre Çorakçılar Mahallesi Sarmaşık Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda Sadullah P. (25), ailesi tarafından hareketsiz bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sadullah P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Sadullah P.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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