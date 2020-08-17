26'ncı Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarı ile tamamlandı

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarı ile tamamlandı.

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından organize edilen ve bu yıl 26'ncısı düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve tırmanışı için ülkenin değişik illerinden gelen 20 dağcı ve doğa ile baş başa iki gün geçirmek isteyen doğa tutkunu vatandaşlar, 2700 metre rakımlı Sütdonduran yaylasında bir araya geldi.

Dağcıların gözde zirvesi Erciyes Dağına çıkmak için Hacılar'a gelen sporcular ile bir süre sohbet eden Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan burada yaptığı konuşmada, “Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübümüzün (HADAK) düzenlediği Geleneksel Süt Donduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışının bu yıl 26'ncısını düzenliyoruz. Zirve tırmanışımıza ülkemizin değişik illerinden 20 sporcu katıldı. Bu yıl içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle katılımı sınırlı tuttuk. HADAK sporcularımız burada yeni sezona hazırlık bağlamında bir hafta verimli bir kamp gerçekleştirdi. Onlara da başarılı bir sezon diliyorum. Zirve tırmanışının kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyemiz Yusuf Hakan Özdemir ve Kayseri Dağcılık İl Temsilcimiz Ahmet Duran'a teşekkür ediyor, sporcularımıza da başarılar diliyorum.” Dedi.

Zirve tırmanışına katılacak sporcular ile gerçekleştirilen teknik toplantıda Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir tarafından Erciyes dağı, tırmanış rotası ve uyulması gereken kurallar hakkında sporculara bilgiler verildi.

Erciyes Dağının zirvesine çıkmak için Sütdonduran yaylasında buluşan ve gece saat 04.00'de yola çıkan 12 sporcudan 10'u, saat: 10'30'da zirveye ulaştı.

Tırmanışın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir, “Faaliyetimiz başarı ile tamamlandı. Zirve tırmanışına katılan ve bizlere en ufak bir zorluk yaşatmayan dağcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesinde bizlere destek veren Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan, tüm belediye çalışanları ile HADAK görevlilerine teşekkür ediyorum. ” dedi.