27. Sütdonduran Kampı Ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarı ile tamamlandı

'si gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarı ile tamamlandı. Hacılar Belediye Başkanı ve Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) Başkanı Bilal Özdoğan zirve tırmanışını 15 Temmuz Şehitlerine atfedildiğini söyledi.

HADAK tarafından organize edilen ve bu yıl 27.'si düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı için ülkenin değişik illerinden gelen dağcı ve doğa tutkunu vatandaşlar, 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran yaylasında bir araya geldi.

Dağcıların gözde zirvesi Erciyes dağına çıkmak için Hacılar'a gelen sporcular ile bir süre sohbet eden Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı konuşmada, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü'nün düzenlediği Geleneksel Süt Donduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışının bu yıl 27.'sini düzenlediklerini belirterek, "Kampımız oldukça verimli geçti şehir içinden ve dışından gelen sporcularımıza başarılar diliyorum. Zirveye çıkmak ve zirve yolunda olmak çok önemli” dedi. Başkan Özdoğan tırmanışın kolay olmadığını söyleyerek davetlilere tırmanışta dikkatli olmalarını hatırlatıp başarılar diledi.

Başkan Özdoğan ayrıca Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir ve Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Duran'a teşekkür etti. Zirve tırmanışına katılacak sporcular ile gerçekleştirilen teknik toplantıda Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir tarafından Erciyes dağı, tırmanış rotası ve uyulması gereken kurallar hakkında sporculara bilgiler verdi.

Erciyes Dağının zirvesine çıkmak için Sütdonduran yaylasında buluşan ve gece saat 04.00'da yola çıkan 13 sporcu sabah saat: 10.30'da zirveye ulaştı.

Zirvede gerçekleştirilen törende 15 Temmuz Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak dua edildi. Tırmanışın başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir, “Faaliyetimiz başarı ile tamamlandı. Zirve tırmanışına katılan ve bizlere en ufak bir zorluk yaşatmayan dağcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesinde bizlere destek veren Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan, tüm belediye çalışanları ile HADAK görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.