28 ilden 75 kişinin katıldığı İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından planlanan, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen "İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım" konulu hizmet içi eğitime 28 İl Müdürlüğünden 75 kişi katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanları tarafından İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım konularında teorik eğitimler verildi. Eğitime katılanlar, eğitim sonrasında İl Müdürlüğü tarafından Kayseri'de bulunan tarihi ve kültürel öneme sahip olan Sultan Sazlığı ve Erciyes Dağı'nı görme imkanı buldu.

Eğitimin kapanışında değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Mustafa Şahin, "Üretici ve tüketiciler, sağlıklı beslenme konularında halk arasında kullanılan birçok kelimeyi yanlış biliyor ve bu konuda kavram kargaşası yaşanıyor. Bunun ortadan kaldırılması için bu kelimelerin ne anlama geldiğinin anlatılması gerekiyor. Bu konu üzerimize düşen sorumluluklarımızı hatırlatmıştır. "Doğal ürün", "Organik ürün", "Ekolojik ürün", "İTU ürünü", "GDO'lu ürün", "Sertifikalı ürün", "Kalıntısız ürün" derken kafalar iyice karışıyor. İl Müdürlüğü olarak üretici ve tüketicilerin doğru bilgileri alabilmesi için daima yanlarındayız" diye konuştu.