28 kez sallanan Sarıoğlan'da vatandaşlar diken üstünde

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde dün geceden bu yana meydana gelen 3.9 ile 1.2 arasındaki depremler, vatandaşları korkuttu. İlçe sakinlerinden Ayşe Samioğlu, “Ev yıkılıyor zannediyoruz” dedi.

Kayseri'nin merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıoğlan ilçesinde 3.9 ile 1.2 arasında dün geceden bu yana 28 sarsıntı meydana geldi. Geçtiğimiz haftada meydana gelen 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından sallanan ilçede yaşayan vatandaşlar da korku yaşıyor.

İlçe sakinlerinden Cuma Kıllar, “Gece yatarken birden kütürtüyle uyandık. Tam uyuyacakken bir tane de sallandık. Korkudan uyuyamadım ve fırınıma geldim. Baya sallandık. Dolaplar şakır şukur ediyordu. Geçen gün olan deprem bundan şiddetliydi. Bu o kadar şiddetli değildi. Birinci az sürdü ama hızlıydı. İkinci olan biraz uzun sürdü” dedi.

Mustafa Sayan da, “Gece 1'i 5 geçe uyurken, aynanın sallandığını hissedince uyandık. Belli bir süre sonra sallanma geçti. Arkasından birkaç defa artçı sarsıntılar oldu” dedi.

“Ev yıkılıyor zannediyoruz”

Ayşe Samioğlu ise, “Geçen hafta pazartesi günü de bir deprem yaşamıştık. Onun tedirginliğini daha atamadan bir tane daha deprem yaşadık. Sonrasında yaşanan artçı sarsıntılarda salladı. Halk olarak tedirginiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Depremler de gece oluyor. İlk depremde 3 gün uykusuz bir şekilde işe başladık. Tam atlattık derken, haftasında bir tane daha yaşadık. Depremde kötü sallıyor. Taş yıkılır gibi oluyor. Ev yıkılıyor zannediyoruz. Burada insanlarda gece arabalarında gezdiler. Evlerine giremeyenler oldu" diye konuştu.