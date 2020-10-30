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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erciyes zirve tırmanışı yapıldı

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü ve Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve 21 ilden 52 sporcunun katılımı ile yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erciyes zirve tırmanışı başarılı bir şekilde tamamlandı.


Dağcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yılını Erciyes'in zirvesinde kutladı. K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü ve Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen tırmanışa 21 farklı şehirden 52 sporcu katıldı. 28 Ekim'de Erciyes Tekir Yaylası'nda toplanan dağcılar ardından Çobanini mevkiine hareket etti. Burada kamp yapan dağcılar, yapılan teknik toplantının ardından 29 Ekim gece saat 03.00'te zirveye hareket etti. Şeytan sol kulvarı rotasından saat 08.30'da zirveye ulaşan dağcılar, burada Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırdı.


Şehitler için saygı duruşunda bulunan grup, ardından İstiklal Marşı okuyarak etkinliği tamamladı.

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