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29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Turnuvası nefes kesti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Turnuvası sona erdi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe Parkurunda yapılan yarışlar nefes kesti. 110 sporcunun katıldığı yarışlar yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapıldı. Yarışlarda mücadele eden gençler dereceye girebilmek için büyük bir gayretle pedal çevirdiler. Müsabakaların akabinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ödül töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar ve sporcular katıldı. Dereceye giren sporculara İl Müdürü Murat Eskici tarafından ödülleri takdim edildi.


Eskici, dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

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