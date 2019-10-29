29 Ekim Cumhuriyet Kupası Bisiklet Turnuvası nefes kesti

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe Parkurunda yapılan yarışlar nefes kesti. 110 sporcunun katıldığı yarışlar yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapıldı. Yarışlarda mücadele eden gençler dereceye girebilmek için büyük bir gayretle pedal çevirdiler. Müsabakaların akabinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ödül töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar ve sporcular katıldı. Dereceye giren sporculara İl Müdürü Murat Eskici tarafından ödülleri takdim edildi.

Eskici, dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.