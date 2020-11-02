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29 Ekim Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Müsabakaları Sona Erdi

31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası masa tenisi müsabakaları sona erdi.


31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası müsabakaları sona erdi. Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya yarıştığı müsabakalarda Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti.


Müsabakalarda Minik Kızlar Kategorisinde;


Hatice Ravza Gülce Üçüncü,


Almina Deniz Dördüncü olurken ,


Minik Erkekler Kategorisinde;


Duran Bayram Üçüncü


Küçük Erkekler Kategorisinde;


Çınar Mutlu Üçüncü,


Baturalp Saratlı ise dördüncü oldu

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