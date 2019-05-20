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2.Amatör Küme 12.hafta maç sonuçları

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme’de 12.

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de 12.hafta geride kalırken, oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu.


A Grubunda Kafkasspor ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, B ve C Gruplarında ise şampiyonlar bu hafta sonu oynanacak olan maçların ardından belli olacak. D Grubunda ise Palasspor mutlu sona ulaşan takım oldu.


İşte 12.haftada alınan sonuçlar


Gazi Osman Paşaspor 4-0 Sümerspor


Kafkasspor 3-1 Anadolu Yıldızları


Cırgalanspor 4-4 Kayseri İdman Yurdu


Makfitspor 2-0 Sosun Birlikspor


Kıranardıspor 1-6 Kayseri OSB Atletikspor


Kuşçu Mithatpaşaspor 2-1 Ambar Kızılırmakspor


İncesu Gençlikspor 1-2 Bünyan Belediyespor

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