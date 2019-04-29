İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

2.Amatör Küme U19 Ligi

İkinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubunda mücadele eden Talas Anayurtspor ligin son maçında Gazi Osman Paşaspor’u 9-1 mağlup ederek Play-Off’a kaldı.

İkinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubunda mücadele eden Talas Anayurtspor ligin son maçında Gazi Osman Paşaspor'u 9-1 mağlup ederek Play-Off'a kaldı.


Stat Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Berkan Özkoçak, Burhan Başpınar, Barışcan Ateş


Talas Anayurtspor: Burak Kibar, Doğan Bilgin, Eren Alkan, Sait Mert Akgöz, Furkan Akbaş, Fethi Kaplan, Yusuf Efe Fidan, Recep Tayyip Atmaca, Halil Coşkun, Erol Aydeniz, (Mustafa Kaan Kahraman dk 80) Cengiz Eşme


Gazi Osman Paşaspor: Ömer Çiğir, Murat Artun, Yunus Emre Ergül, Mete Özdemir, Celal Can Tepedaş, Ahmet Turan Özbek, Samet Bayındır, Mehmet Yapal, Muharrem Can Gezer, Recep Yaşar, Celal Tepedaş


Goller: Erol Aydeniz dk 25-55-61-72, Halil Coşkun dk 15-51-78 Cengiz Eşme dk 85, Mustafa Kaan Kahraman dk 89 (Talas Anayurtspor) Celal Tepedaş dk 39 (Gazi Osman Paşaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.