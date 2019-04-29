2.Amatör Küme U19 Ligi

İkinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubunda mücadele eden Talas Anayurtspor ligin son maçında Gazi Osman Paşaspor’u 9-1 mağlup ederek Play-Off’a kaldı.
İkinci Amatör Küme U19 Ligi B Grubunda mücadele eden Talas Anayurtspor ligin son maçında Gazi Osman Paşaspor'u 9-1 mağlup ederek Play-Off'a kaldı.
Stat Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Berkan Özkoçak, Burhan Başpınar, Barışcan Ateş
Talas Anayurtspor: Burak Kibar, Doğan Bilgin, Eren Alkan, Sait Mert Akgöz, Furkan Akbaş, Fethi Kaplan, Yusuf Efe Fidan, Recep Tayyip Atmaca, Halil Coşkun, Erol Aydeniz, (Mustafa Kaan Kahraman dk 80) Cengiz Eşme
Gazi Osman Paşaspor: Ömer Çiğir, Murat Artun, Yunus Emre Ergül, Mete Özdemir, Celal Can Tepedaş, Ahmet Turan Özbek, Samet Bayındır, Mehmet Yapal, Muharrem Can Gezer, Recep Yaşar, Celal Tepedaş
Goller: Erol Aydeniz dk 25-55-61-72, Halil Coşkun dk 15-51-78 Cengiz Eşme dk 85, Mustafa Kaan Kahraman dk 89 (Talas Anayurtspor) Celal Tepedaş dk 39 (Gazi Osman Paşaspor)