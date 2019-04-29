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2.Amatör Küme U19 Ligi

İkinci Amatör Küme U19 Ligi C Grubu lideri Yavuzspor, ligin son maçında Barogücü ile golsüz berabere kalarak sezonu şampiyon olarak bitirdi.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


HAKEMLER: Hüseyin Keğin, Fatih Yıldırım, Yaşar Beşağıl


Yavuzspor: Ertuğrul Keleş, Kuddusi Emre Şahingöz, Velican Özkan, Tolga Taşoluk, Mustafa Tanyolu, Mustafa Solak, Muhittin Bahar, (Mehmet İnce dk 50) Furkan Zengin, (Semih Bingöl dk 56) Ahmet Görkem Gök, Muhammed Taha Doğan, (Alperen Yılmaz dk 90) Gökhan Bıyık


Barogücü: Kemal Ulaş, Murat Çelik, Emre İpçin, Alihan Kaçar, Samet Koçyiğit, Yusuf Can Çöllo, Umut İzzet Yılmaz, Fevzi Can Şahin, Eren Yıldız, Seyfettin Gökmen, Mehmet Karahan * (Dk.40 Bahattin Şahin *)


Gol: Yok

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