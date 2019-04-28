2.Amatör Küme U19 Ligi sona erdi

3 Grupta toplam 22 takımın mücadele ettiği İkinci Amatör Küme U19 Liginin ardından A Grubunda Özvatan Gençlikspor, B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ve C Grubunda Kayseri Yavuzspor takımları şampiyon olarak adlarını Birinci Amatör Küme U19 Ligine yazdırdılar. Kayseri Demirspor, Talas Anayurtspor ve Kayseri Barogücü takımları ise Play-Off'a kaldılar. Üç takımdan biri daha Play-Off'un ardından bir üst tura çıkacak.

Son haftada alınan sonuçlar şu şekilde;

Kayseri Demirspor 6-1 Akkışla Gençlikspor

Develispor 5-2 Kafkasspor

Argıncıkspor 3-2 Gültepespor

Talas Anayurtspor 9-1 Gazi Osman Paşaspor

Cırgalanspor 5-4 Kocasinan Ülküspor

Sindelhöyükspor 15-0 Kayseri Meysuspor

Enes Gençlikspor 4-1 Trabzon 3861 Spor

Kayseri OSB Atletikspor 8-0 Buğdaylıspor

Özvatan Gençlikspor 4-1 Amarat Gençlikspo

Yavuzspor 0-0 Barogücü