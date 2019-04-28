2.Amatör Küme U19 Ligi sona erdi

İkinci Amatör Küme U19 Liginde 2018-2019 sezonu tamamlandı.
3 Grupta toplam 22 takımın mücadele ettiği İkinci Amatör Küme U19 Liginin ardından A Grubunda Özvatan Gençlikspor, B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ve C Grubunda Kayseri Yavuzspor takımları şampiyon olarak adlarını Birinci Amatör Küme U19 Ligine yazdırdılar. Kayseri Demirspor, Talas Anayurtspor ve Kayseri Barogücü takımları ise Play-Off'a kaldılar. Üç takımdan biri daha Play-Off'un ardından bir üst tura çıkacak.
Son haftada alınan sonuçlar şu şekilde;
Kayseri Demirspor 6-1 Akkışla Gençlikspor
Develispor 5-2 Kafkasspor
Argıncıkspor 3-2 Gültepespor
Talas Anayurtspor 9-1 Gazi Osman Paşaspor
Cırgalanspor 5-4 Kocasinan Ülküspor
Sindelhöyükspor 15-0 Kayseri Meysuspor
Enes Gençlikspor 4-1 Trabzon 3861 Spor
Kayseri OSB Atletikspor 8-0 Buğdaylıspor
Özvatan Gençlikspor 4-1 Amarat Gençlikspo
Yavuzspor 0-0 Barogücü