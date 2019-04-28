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2.Amatör Küme U19 Ligi sona erdi

İkinci Amatör Küme U19 Liginde 2018-2019 sezonu tamamlandı.


3 Grupta toplam 22 takımın mücadele ettiği İkinci Amatör Küme U19 Liginin ardından A Grubunda Özvatan Gençlikspor, B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ve C Grubunda Kayseri Yavuzspor takımları şampiyon olarak adlarını Birinci Amatör Küme U19 Ligine yazdırdılar. Kayseri Demirspor, Talas Anayurtspor ve Kayseri Barogücü takımları ise Play-Off'a kaldılar. Üç takımdan biri daha Play-Off'un ardından bir üst tura çıkacak.


Son haftada alınan sonuçlar şu şekilde;


Kayseri Demirspor 6-1 Akkışla Gençlikspor


Develispor 5-2 Kafkasspor


Argıncıkspor 3-2 Gültepespor


Talas Anayurtspor 9-1 Gazi Osman Paşaspor


Cırgalanspor 5-4 Kocasinan Ülküspor


Sindelhöyükspor 15-0 Kayseri Meysuspor


Enes Gençlikspor 4-1 Trabzon 3861 Spor


Kayseri OSB Atletikspor 8-0 Buğdaylıspor


Özvatan Gençlikspor 4-1 Amarat Gençlikspo


Yavuzspor 0-0 Barogücü

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