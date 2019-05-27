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2.Amatör Küme'de 13.hafta maç sonuçları

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme’de 13.

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de 13.hafta heyecanı geride kaldı. A Grubunda Kafkasspor, B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ve D Grubunda Palasspor takımları şampiyon olurken, C Grubunda ise şampiyon bu hafta sonu oynanacak olan maçların ardından belli olacak. 2.Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 14.hafta karşılaşmaları ile 2018-2019 sezonu tamamlanacak.


İşte 13.haftada alınan maç sonuçları;


Sümerspor 3-4 Yıldırım Beyazıt Şafakspor


Cırgalanspor 2-7 Kafkasspor


Anadolu Yıldızları 0- 1 Büyüleyenspor


Kayseri İdman Yurdu 7-2 Kayseri Olimpikspor


Kuşçu Mithatpaşaspor 2- 3 Kayseri OSB Atletikspor


Göktürkspor 1-3 İncesu Gençlikspot


Bünyan Belediyespor 0-3 Makfitspor


Palasspor 6-0 Güneşli Gençlikspor

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