2.Amatör Küme'de 13.hafta maç sonuçları

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme’de 13.
Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de 13.hafta heyecanı geride kaldı. A Grubunda Kafkasspor, B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ve D Grubunda Palasspor takımları şampiyon olurken, C Grubunda ise şampiyon bu hafta sonu oynanacak olan maçların ardından belli olacak. 2.Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 14.hafta karşılaşmaları ile 2018-2019 sezonu tamamlanacak.
İşte 13.haftada alınan maç sonuçları;
Sümerspor 3-4 Yıldırım Beyazıt Şafakspor
Cırgalanspor 2-7 Kafkasspor
Anadolu Yıldızları 0- 1 Büyüleyenspor
Kayseri İdman Yurdu 7-2 Kayseri Olimpikspor
Kuşçu Mithatpaşaspor 2- 3 Kayseri OSB Atletikspor
Göktürkspor 1-3 İncesu Gençlikspot
Bünyan Belediyespor 0-3 Makfitspor
Palasspor 6-0 Güneşli Gençlikspor