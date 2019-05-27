2.Amatör Küme'de 13.hafta maç sonuçları

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de 13.hafta heyecanı geride kaldı. A Grubunda Kafkasspor, B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ve D Grubunda Palasspor takımları şampiyon olurken, C Grubunda ise şampiyon bu hafta sonu oynanacak olan maçların ardından belli olacak. 2.Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 14.hafta karşılaşmaları ile 2018-2019 sezonu tamamlanacak.

İşte 13.haftada alınan maç sonuçları;

Sümerspor 3-4 Yıldırım Beyazıt Şafakspor

Cırgalanspor 2-7 Kafkasspor

Anadolu Yıldızları 0- 1 Büyüleyenspor

Kayseri İdman Yurdu 7-2 Kayseri Olimpikspor

Kuşçu Mithatpaşaspor 2- 3 Kayseri OSB Atletikspor

Göktürkspor 1-3 İncesu Gençlikspot

Bünyan Belediyespor 0-3 Makfitspor

Palasspor 6-0 Güneşli Gençlikspor