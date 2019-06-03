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2.Amatör Küme'de heyecan sona erdi

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme’de 2018-2019 sezonu dün oynanan maçlar ile tamamlandı.

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de 2018-2019 sezonu dün oynanan maçlar ile tamamlandı.


2.Amatör Küme'de A Grubunda Kafkasspor, B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor, C Grubunda Makfitspor ve D Grubunda Palasspor takımları şampiyon olarak adlarını Birinci Amatör Küme'ye yazdırdılar.


İşte 14.haftada alınan maç sonuçları


İncesu Gençlikspor 1-3 Kılıçaslan Yıldızspor


Makftispor 7-2 Kayseri Göktürkspor


Kafkasspor 8-3 Kayseri İdman Yurdu


Gazi Osman Paşaspor 4-1 Yıldırım Beyazıt Şafakspor


Büyüleyenspor 3-0 Cırgalanspor


Anadolu Yıldızları 3-0 Yeni Erciyesspor


Kayseri Olimpikspor 3-0 Felahiye Belediyespor


İncesu Erdemspor 0-3 K.Mithatpaşaspor


OSB Atletikspor 3-0 Pınarbaşı Belediyespor


Ambar Kızılırmakspor 3-0 Yeşilhisar Gençlikspor


Kıranardıspor 3-0 Mevlana Yıldızspor


Sosun Birlikspor 3-0 Bünyan Belediyespor


Güneşli Gençlikspor 3-0 Sarızspor


Erciyes İdman Gücü 0-3 Sümerspor

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