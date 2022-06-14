3. Akıllı Şehir buluşmaları gerçekleşecek

Akıllı Şehircilik konusunda çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü belediyeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Teknopark işbirliği ile '3. Akıllı Şehir Buluşmaları' programı düzenliyor. Akıllı ulaşım sistemleri konusunda farkındalığı artırmak için düzenlenen 'Ulaşım Zirvesi' konulu program 15 Haziran Çarşamba günü saat 9.30'ta Erciyes Teknopark Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla şehirde dijital çağın gerekliliklerine uyarak gerçekleştirdiği çalışmalar ve projeler çerçevesinde ‘Akıllı Şehircilik konusunda da adından söz ettirmeye ve öncü olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri'de bilişim konusunda inovasyon ve gelişimi artırmak, akıllı şehircilik konusunda bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Teknopark işbirliği ile '3. Akıllı Şehir Buluşmaları' Erciyes Teknopark Yerleşkesi Konferans Salonu'nda saat 9.30'ta gerçekleşecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Dijital çağın bizlere getirdiği yenilikler malum. Şehrimize yaptığımız ve yapacağımız hizmet ve yatırımları çağa uygun hale getirerek, sürdürüyoruz. Akıllı şehirciliğe dair son derece önemli proje ve uygulamalarımız mevcut. Her zaman dediğim gibi büyükşehirlerin konforunu yaşatan, ancak sıkıntılarını yaşatmayan bir anlayış ile ulaşım noktasında da tüm çalışmalarımızı yapacağız” diye konuştu.