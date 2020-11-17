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3 aylık evli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı’nda boğulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez, Kayseri’de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı'nda boğulan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Burhan Sönmez, Kayseri'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 aylık evli eşi Tuğba Sönmez, “Ben de geleceğim” diyerek eşinin tabutuna sarıldı.


Şırnak'ın Silopi ilçesi Irak sınırında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için Habur Çayı'na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez, suya kapılarak boğuldu. Hastaneye kaldırılan Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik, oda başkanları, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaş katıldı.



“Bende geleceğim”


Şehidin 3 aylık eşi Tuğba Sönmez de, "Ben de geleceğim" diyerek eşinin al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Hatice, babası Mehmet Sönmez'de güçlükle ayakta durabildi.

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