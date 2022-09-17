3 ayrı ilde aranan ‘bina faresi' Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; İstanbul ve Bursa Emniyet Müdürlükleri tarafından da ‘hırsızlık' suçundan aranan ve toplamda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin TL adli para cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kayabaşı Mahallesinde yapılan çalışmalarda; Kayseri başta olmak üzere İstanbul ve Bursa İl Emniyet Müdürlükleri tarafından da ‘kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 3 ayrı yakalama emri ile aranan ve toplamda 23 yıl 3 ay hapis cezası ve 6 bin TL adli para cezası bulunan L.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan L.K. ceza evine teslim edildi.