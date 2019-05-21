3 Boyutlu Tarayıcı İle Bir Günde Yeni Dişlere Kavuşmak Mümkün

Muzaffer Demirdelen, 3 boyutlu tarayıcılarla hastaların yeni dişlerine bir günde kavuşabildiğini söyledi.

Diş tedavilerindeki dijital dönüşümün hem hastalara hem de doktorlara büyük kolaylıklar sağladığını ifade eden Diş Hekimi Dentist Muzaffer Demirdelen, 3 boyutlu tarayıcılar ve kazıyıcılar sayesinde daha hızlı, güvenilir ve konforlu tedaviler gerçekleştirildiğini söyledi.

Dr. Muzaffer Demirdelen, "Dijital olarak hasta ağzından aldığımız dijital ölçüyü internet üzerinden dizayn yapacağımız bilgisayar cihazına alıyoruz. Daha sonra dizaynımızı yapıp 3 boyutlu tarayıcılar ve kazıyıcılar ile üretimi yapıyoruz. Böylece hasta herhangi bir aracı olmadan ve veri kaybı olmadan restorasyonu yani diş protezini tamamlayacak. Böylece bir gün içerisinde dişlerine kavuşmuş olacak bu teknoloji artık diş hekimliğinde kullanılabiliyor" dedi.

"Hasta ağzından alınan dijital ölçü ile bilgisayar ortamında 3 boyutlu tarayıcılar yardımıyla hastalar yeni dişlerine bir gün de kavuşabiliyor. Bu sistem Kayseri'de yeni uygulanmaya başlandı" diyen Demirdelen, "Bu cihazlar sayesinde, dijital ortamda uygulanan her şey artık elle tutulabilir olarak üretilebiliyor. Bu teknolojiyi tedavilerimizde kullanarak öngörülebilir sonuçlar elde edebiliyoruz. Diş hekimliği uzun yıllarca her şeyin sadece elle şekillendirme yöntemleriyle yapılabildiği bir meslekti. Dijital sistemler sayesinde bu şekillendirme, yani modelleme işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaya başlandı"