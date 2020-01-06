3 büyük tarihi eser Melikgazi'ye kazandırıldı

Mustafa Palancıoğlu, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Restorasyonu bitmek üzere olan Filinta'nın Konağı'nı gezen Başkan Dr. Palancıoğlu, yaz ayında 3 tarihi konağın hizmete sunulacağını söyledi.

Farklı çalışmaları aynı anda yürüten ve bu çalışmaların gerçekleştirilmesi esnasında kent kimliğinin geliştirilmesini, gelecek nesillere aktarılmasını ve sürdürülebilir bir kent kimliğinin sağlanmasını hedefleyen Melikgazi Belediyesi, hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mirasa sahip çıkıldığını, tarihi eserlerin bakım ve onarımı için çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tarihi bir yapı olan Filinta'nın Konağı'nın restorasyonu bitmiş durumda. Yakında iç tefrişatını yaparak vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Aynı zamanda ODTÜ Kolejinin belediyemize tahsis etmiş olduğu binanın da restorasyonu yapıldı. İnşallah oranında iç tefrişatını yapıp açılışını yapacağız. 2 ay içerisinde Hunat Mahallesi'nde bulunan Gavremoğlu Konağı'nın da restorasyonu tamamlanacak. İnşallah yaz ayında bu üç konağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Buralarda yaşanmışlıklar ve hikâyeler var ve insanlar buralara gelince bunu görecek. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu kültür değerlerimizin Kayserimize ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu son olarak tarihi eserlerin korunması ve bu binaların kültürümüze kazandırılması noktasında herkesin üzerine düşeni yapmasını dilediğini ifade etti.