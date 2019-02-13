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3. katan düşerek hayatını kaybeden küçük Ali son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri’nin Develi ilçesinde 3.

Kayseri'nin Develi ilçesinde 3. kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Ali Beşparmak son yolculuğuna uğurlandı.


Kayseri'nin Develi İlçesi Cami Cedid Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Ali Beşparmak, 3. katta bulunan dairenin penceresinden düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.


Develi Çarşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Ali Beşparmak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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