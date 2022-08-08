İhlas Haber Ajansı

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3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, evlerinin balkonunda oynayan yabancı uyruklu Muhammet E. (2), aşağı düştü. Beton zemine çakılan çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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