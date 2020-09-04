3. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3. kattan düşen 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi Esen Sokak üzerinde meydana gelen olayda İbrahim G., 3. kattaki ikametinin balkonundan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından İbrahim G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.