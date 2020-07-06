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3. Kattan düşerek hayatını kaybeden kadının kocası, şüphe üzerine tutuklandı

Kayseri’de 3.

Kayseri'de 3. kattan düşerek hayatını kaybeden kadının eşi, cinayet şüphesi üzerine tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesinde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda, G.S. isimli kadın, 3. kattaki evinin balkonundan düşerek, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ayrıntılı şekilde araştırılmasının ardından, olayda cinayet şüphesinin bulunması üzerine eşi M.S., yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli koca, yapılan işlemler sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.S. ve B.S isimli çocukları ise adli makamların talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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