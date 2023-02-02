3 kişinin öldüğü miras kavgası davasında tartışma çıkınca duruşma ertelendi

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde, miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit, Gaffar Mehmet ile Serdar Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldüren firari sanık Mehmet Y.'nin davasına devam edildi.

1.Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşmaya maktullerin yakınları, sanıklardan Mehmet Y., Emre A. firari sanık Mehmet Y.'nin babası O.Y. ve taraf avukatları salonunda hazır bulundu. Duruşma sırasında müştekiler ve müşteki avukatları Mehmet Y.'nin firari Mehmet Y.'yi kaçırmasından ve yardım etmesinden dolayı tutuklanmasını talep etti. Bu sırada firari Mehmet Y.'nin babası O.Y. ve müştekiler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine mahkeme başkanı; mahkeme düzenin bozulması sebebi ile bazı müştekileri salondan çıkartarak duruşmayı ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Olay

3 Ocak 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda; Mehmet Y. ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmada M.Y., 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı.