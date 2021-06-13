3 mahallenin bağlantı aksı olan yolu 100 bin nüfus kullanacak

Melikgazi Belediyesi Kartal Bulvarı'ndan başlayan ve birçok mahalleye ana bağlantı aksı olan 5 km'lik Battalgazi Bulvarını tamamen yenileme çalışmalarına başladı.

Battalgazi Mahallesinde büyük bir çalışmaya başlamış durumdayız. Burası Kartal Bulvarı'ndan Eskişehir gecekondu önleme bölgesinde Osmanlı, Selçuklu ve Danışment Mahallelerimize ana bağlantı aksı. Dolayısıyla burası en önemli hat. 5 kilometrelik hattımızı yeniyoruz. Özellikle burada yeni yeşil alanlar orta refüj tamamen yeşillendiriliyor, altyapı değişiyor. Asfalt ve kaldırım da yenilenmiş olacak. Çok güzel bir konuma gelecek. Melikgazi Belediyesi olarak geçtiğimiz sene rekor miktarda 170 kilometre yol yapmıştık. Bu sene daha Haziran ayı içerisindeyiz ama 60 kilometreyi geçen bir yol hizmeti yaptık. Çalışmalarımız yaz boyu devam edecek. İnşallah bu hat yenilendiğinde yaklaşık 100.000 nüfus bu yeni yolu rahatlıkla kullanacak. Uzun zamandır kullandığı için eskimiş bir yoldu. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum yoğun bir mesai harcadılar çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da burası kurak bir yoldu. Şimdi yolu genişletmemiz ile birlikte yeşillendirmesini de yapacağız. Burada sadece konfor değil aynı zamanda da görsel güzellik sağlanmış olacak. Cenabı Allah hayırla tamamlamayı nasip etsin. Hayırlı olmasını dilerim." dedi.