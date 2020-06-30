3 yaşındaki çocuğu ağladığı için öldürmüş

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs, özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. Şahsın ifadesinde Alperen'i ağladığı için öldürdüğünü annesini ise odaya kilitlediğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü. Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, polis özel harekat ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, ilçeyi didik didik aradı. Günde 30 ev arayan ekipler, alan daraltma çalışması ile dün gece saatlerinde Harun S.'nin çalılıklar arasında olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçan Harun S.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Harun S.'nin yakalandığı andan itibaren 'Susma hakkımı kullanacağım' dediği öğrenildi.

İlçe sakinleri 'Pis Harun' lakabını taktı

Öte yandan, 3 yaşındaki Alperen'i öldüren Harun S.'ye ilçe sakinlerinin 'Pis Harun' lakabını taktığı öğrenildi. Ayrıca, Harun S.'nin tanıdıklarına teslim olmayacağı yönünde mesajlar da attığı belirtildi. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Harun S., adliyeye sevk edildi.

Ağladığı için öldürmüş

Adliyeye sevk edilen Harun S.'nin ilk ifadeleri ise kan dondurdu. Harun S.'nin buradaki ifadesinde, Alperen'i ağlaması üzerine boğarak öldürdüğünü, annesi E.Ö.'yü de bu esnada odaya kilitlediğini söylediği öğrenildi. Anne E.Ö.'nün ise Alperen'in öldüğünü sabah odadan çıkınca öğrendiği, korkudan bir şey söylemediği öğrenildi.