İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

3 yaşındaki çocuğuna sigara içirip işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan anne tahliye edildi

Kayseri’de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki anne tahliye edildi.

Kayseri'de 3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki anne tahliye edildi.


Edinilen bilgiye göre, baba T.Ö. 4 yıl önce Ö.Ö. ile dini nikah kıydı. Daha sonra işi nedeniyle İngiltere'ye giden T.Ö., 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye annesi tarafından sigara içirildiğini ve işkence edildiğini öğrendi. Baba T.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri anne Ö.Ö.'nün Kayseri'de olduğunu belirledi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anne Ö.Ö.'yü Talas ilçesinde gözaltına aldı. 17 Haziran tarihinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan anne, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu. Annesi tarafından sigara içirilip fiziki ve psikolojik işkence gördüğü iddia edilen 3 yaşındaki Y.T. ise koruma altına alındı.



Anne tahliye edildi


3 yaşındaki çocuğuna zorla sigara ve hap içirerek işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan 26 yaşındaki Ö.Ö.'nün, 2 gün önce tahliye edildiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.