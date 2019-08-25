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30 Ağustos provası göz doldurdu

Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan prova, vatandaşlardan tam not aldı.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan prova, vatandaşlardan tam not aldı.


Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda prova düzenlendi. Vatandaşların ilgiyle izlediği provada, halk oyunları gösterisi yapıldı ve öğrenciler şiir okundu. Harbiye Marşı eşliğinde düzenlenen geçit töreninde Mehmetçikler, izleyenlerden büyük alkış aldı.


Vatandaşlarda, cep telefonları ile provayı kaydetti.

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