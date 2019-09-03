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30 Ağustos Zafer Bayramı Dart turnuvası sona erdi

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Dart Turnuvası sona erdi.


28-30 Ağustos tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan turnuvaya katılan 128 sporcu turnuvada dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsabakalar sonunda genç kızlarda Esmanur Çiftçi, genç erkeklerde Yasin Çınar, yıldız kızlarda Nisanur Erciyes, yıldız erkeklerde Ozan Altunal, büyükler kategorisinde ise Fatih Okur birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.


Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakaya katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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