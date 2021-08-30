30 Ağustos Zafer Bayramı Masa Tenisi turnuvası tamamlandı

Büyükler kategorisinde 34 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Yakup Gültekin birinci olurken, Umut Yılmaz ikinci, Emrah Aydın üçüncü, Taşkın Çetin dördüncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakada derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.