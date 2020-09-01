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30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Online Satranç Turnuvası sona erdi.


8 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı, 14 Yaş ve Altı Kategorilerinde yapılan turnuva 5'+3” tempoda ve İsviçre Sistemi ile 6 tur üzerinden gerçekleştirildi.


Müsabakalar sonucunda 8 yaş ve altı genel kategorisinde Uraz Türkmen, 8 yaş altı ve kızlar kategorisinde Zeynep Sakarya, 10 yaş ve altı genel kategorisinde Furkan Alp Palta, 10 yaş ve altı kızlar kategorisinde; Meryem Azra Yıldırım, 14 Yaş ve Altı genel kategorisinde Hüseyin Kayra Maraş ve 14 Yaş ve Altı kızlar kategorisinde Beyza Nur Yılmaz İl Birincisi oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvada derece alan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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