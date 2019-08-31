İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

30 Ağustos'ta Tuğçe Kandemir coşkusu

Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden Tuğçe Kandemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda KAYSERmall AVM’de sevenleriyle buluştu.

Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden Tuğçe Kandemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda KAYSERmall AVM'de sevenleriyle buluştu.


Sesi ve kendine has yorumunun yanı sıra sempatik kişiliğiyle kısa sürede hayran kitlesini artıran Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden Tuğçe Kandemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi‘nde sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.


Bu benim öyküm adlı şarkısıyla tıklanma rekorları kırıp, müzikseverlerin beğenisini kazanan Tuğçe Kandemir, seslendirdiği duygu yüklü şarkılarıyla Kayserili sevenlerinin duygularına tercüman oldu. Gülü soldurmam, yanlış ve yağmur gibi birbirinden güzel eserleriyle sevenlerinin gönlünde yer edinen Tuğçe Kandemir, buğulu sesiyle sevenlerinin kalbine dokundu ve bayram coşkusu yaşattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.