İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin tarafından yapılan çalışmalarda 'dolandırıcılık', 'başkasına ait banka veya kredi kartlarının kullanılması suretiyle yarar sağlama', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından dolayı hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesinde yakalandı. Diğer yandan 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'tutuklu veya hükümlünün kaçması' suçlarından dolayı hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. isimli şahıs ise, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.


Ayrıca Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde meydana gelen 11 ayrı bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs da yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.