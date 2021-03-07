31 yıldır aynı mahallede görev yapan imama plaketli veda

Soysallı'da 31 yıl imamlık yaptıktan sonra emekliye ayrılan Ramazan Bülbül'e Soysallı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Bünyamin Dalkalı ve mahalle muhtarı Ali Sütçü plaket takdim etti.

Soysallı Mahalle Muhtarı Ali Sütçü "Aralıksız 31 yıl mahallemize emek veren Ramazan Bülbül hocamız emekli oldu, emekli olmasından sonra Derneğimizle birlikte kendisine teşekkür plaketi taktim ettik. Ramazan Bülbül hocamıza teşekkür ediyor emekliliğini ailesiyle birlikte ağız tadıyla mutlu ve huzurlu geçirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada "Köyümüzde 31 yıl hizmet yaptıktan sonra emekliye ayrılan değerli hocamız değerimiz Ramazan Bülbül hocamıza özveri ile yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı köyümüz adına Soysallı Köyü yardımlaşma dayanışma ve güzelleştirme dernek başkanı Bünyamin Dalkalı ve köyümüz muhtarı Ali Sütçü teşekkür ederek cami cemaatimizle birlikte plaketlerimizi sunduk. Bundan sonraki emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlık mutluluk ve huzur içerisinde bir hayat sürer inşallah" ifadeleri kullanıldı.