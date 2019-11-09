İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

312 Yıllık Gelenek Sivasitti Hatun Caminde Devam Ediyor

Hicri 680 / Miladi 1282 yılında Selçuklu Hükümdarlarından III.

Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Siva Sitti Hatun tarafından yaptırılan ve tam bir sanat eseri olan Sivasi Hatun Camii'nde 312 yıllık gelenek devam ediyor.


312 yıl önce mevlid, bayram, düğün gibi özel günlerde camiye namaz kılmak için gelen vatandaşlara şerbet, süt, ayran ikramında bulunmak için caminin giriş sağ bölümüne yapılan bu çeşme hala bu geleneği devam ettiriliyor. Mevlit kandili olması münasebetiyle Sivasitti Hatun caminde mevlidi şerif okundu, şerbetler hazırlanıp 312 yıl önce yapılmış çeşmeye dolduruldu. Camiye gelen vatandaşlara şerbet ve şeker ikramında bulunuldu.


Sivasi Hatun Cami İmam Hatibi Orhan Köşker; "312 yıldır ecdat öyle, bayramda, seyranda, düğünde, mübarek gecelerde bu tarz etkinliklerde bulunmuş. Biz de elimizden geldiğince ecdadımızı yad etmek istiyoruz. Hem onlara rahmet olsun, 'sevabı olan işleyen gibidir' diyor peygamberimiz (s.a.v). 'Bir yol açan oradan gidenler miktarınca sevap alır' diyor. Peygamber efendimiz diyor ya 'halka hizmet hakka hizmet, hakka hizmet halka hizmet' ümmetimin efendisi ona hizmetkar olandır. Bu geleneği böyle yaşattığımız için Cenabı Allah'a şükürler olsun ki hem burada bu manada görevimizi yapıyoruz, hemde böyle bir geleneğin yaşamasına vesile oluyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.