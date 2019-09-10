32 ayda 400 bin ziyaretçi

Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK ile birlikte Kayseri'ye kazandırdıkları Bilim Merkezi'nin henüz 4 yılını dahi doldurmadan 400 bin ziyaretçiye ulaştığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi'nin çok önemli görevler üstlendiğini belirterek, Bilim Merkezleri ve okul dışı öğrenmeyi TÜBİTAK ile birlikte gerçekleştirecekleri 3. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı'nda ele alacaklarını kaydetti.

Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK ile birlikte düzenledikleri 3. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı'nın 11-12 Eylül tarihlerinde Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılacağını açıkladı. Konferansta bilim merkezleri ve okul dışı öğrenme konusunun ele alınacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi'nin bu manada çok önemli fonksiyonlar üstlendiğini dile getirdi.

Bilim Merkezlerini en işlevsel kullanan ve en çok ziyaretçiyi ağırlayan illerin başında Kayseri'nin geldiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TUBİTAK işbirliği ile şehrimize kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi, 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 55 bin metrekare alanda kuruldu ve 2017 yılının Ocak ayından itibaren hizmet vermeye başladı. Kayseri Bilim Merkezi'miz 32 ay gibi kısa bir sürede her yaştan yaklaşık 400 bin ziyaretçi ağırladı. 2019 yılının başından itibaren 9 aylık dönemdeki ziyaretçi sayımız ise 95 bine ulaştı” dedi.

Kayseri Bilim Merkezi'nde yer alan TÜBİTAK'ın 150 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bilimsel alanlar oluşturduklarını da ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Fosil Sergisi bu alanlardan birisi. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Yamula bölgesindeki kazı çalışmalarında 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen dünya doğa tarihinin en önemli fosillerine ulaşıldı. Dünyanın dikkatini çeken bu fosiller Kayseri Bilim Merkezi'nde kurduğumuz laboratuvarda sergilenmeye hazır hale getirildi ve 7 aydır Bilim Merkezi'mizde sergileniyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bilim Merkezi'ni daha aktif kullanmak ve bilime olan ilgiyi daha da artırmak için Bilim Akademisi kurduklarını da sözlerine ekledi.