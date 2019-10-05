34 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri-Malatya yolunda yaptığı uygulamada, bir yolcu otobüsünde 34 Afgan göçmen yakalandı.

Üçüncü ülkelere gitmek isteyen göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yaptıkları belirlenen M.I ve E.B. haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.