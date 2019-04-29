38 tır ihtiyaç sahiplerine uğurlandı

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve İl Müftülüğü'nün birlikte organize ettiği yardım tırları düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine uğurlandı.

'Yükümüz Kardeşlik' yardım tırlarını uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, son 3 yılda 504 adet yardım tırını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarının altını çizerek; "Fırat Kalkanı ve zeytin Dalı Harekatları ile kahraman ordumuzun terörden arındırmış bölgelerde yaşayan mazlum, mağdur ve muhtaç durumda olan ıkardeşlerimize ramazan öncesinde yardımlarımızı ulaştırmak istedik. Bugün göndereceğimiz bu yardım tırlarımızın 28 tırında un, 10 tırında su ve halı bulunmaktadır. Yaklaşık 1 milyon 300 bin TL değerindeki bu 38 tırlık yardımımızı Ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız inşallah. Türkiye Diyanet Vakfımızın bölgedeki fırınlarında ekmek olarak üretilecek olan bu unlar, muhtaç ve mağdur kardeşlerimizin sofrasına sıcak ekmek olarak konulacaktır. Son 3 yılda Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi olarak bu tırlarımızla birlikte tam 504 tır yardım malzemesini göndermiş oluyoruz. Bu yardım malzemelerinden bu güne kadar gönderdiklerimiz içerisinde 283 tır un, 132 tır muhtelif gıda, 8 tır çocuk maması ve bakım malzemesi, 10 tır kömür, 3 tır soba, 40 tır barınma malzemesi, 2 tır mutfak malzemesi, 22 tır giyim eşyası ve 4 tır da temizlik malzemesi olmak üzere toplam 17 milyon 250 bin TL değerinde 504 tırlık yardım malzemesini bölgemize ulaştırmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında tırların oluşmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Nerede bir problem olsa cumhurbaşkanımız önderliğinde Türk milletinin oraya hemen ulaştığının hepimiz farkındayız. Böyle anlamlı bir organizasyonun yapılmış olması da bizim için önemli. Kayserimiz tabi sanayinin, ticaretin, eğitimin, sporun, turizmin, kültürün merkezi ama bütün bunların yanında en önemlisi hayrın merkezi. O açıdan Kayserili hemşehrilerimle gurur duyuyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitime Destek Platformu Merkez yönetim Kurulu Üyesive İlim Yayma Vakfı Başkanvekili Bilal Erdoğan ise konuşmasında; “Ülkemiz son dönemde dış yardımda milli gelire göre dünyada birinci. Miktar olarak da tepelerdeyiz. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama gönlü en zengin ülkesi olduğumuz kesin. Gönül istiyor ki batıya da örnek olsun. Dünyada zulüm ve gözyaşı ile anılan batı medeniyeti keşke dünyanın yaralarını sarmaya da biraz destek olsa. Ama bakıyorsunuz bugün Afrika'nın fakirliğinin temelinde batının 100 yıla aşkın oradaki zulümlerinin yattığını görüyorsunuz. Ortadoğu'daki birçok sıkıntının temelinde batının orada oluşturduğu suni devletçiklerin yattığını görüyorsunuz. Ülkemiz her zaman yardım elini uzatmıştır, kendi lokmasını paylaşmasını bilmiştir" şeklinde konuştu. Vali Şehmus Günaydın ise dünyanın neresinde olursa olsun yardım denince akla Türkiye'nin geldiğini ifade ederek; “Kayseri denince akla hayırseverler şehri olarak geliyor. Kayserimizin gerek ilimizde gerek ülkemizde yaptıklarının yanında bir de yurtdışına yaptığı hayırlar çok anlamlıdır. Ülkemiz dışındaki kardeşlerimize tırlar dolusu yardım gönderiyoruz. Sıkıntı içerisinde, ihtiyacı olan, dünyanın neresinde olursa olsun bir mazlum varsa yardım denince akla Türkiye geliyor. Yapılan yardımları milli gelirle orantıladığımız zaman uzak ara birinciyiz. Bu da bizim inancımızın ve kültürün gereğidir" dedi.

Konuşmaların ardından 38 tırlık yardım konvoyu, Müftü Şahin Güven'in dualarıyla ihtiyaç sahiplerine uğurlandı.