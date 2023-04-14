39 gün önce verdiği siparişin gelmesini bekliyor

Kayseri'de yaşayan Kemal Oral, KOÇTAŞ mağazasından 5 Mart tarihinde aldığı ürünün üzerinden 39 gün geçmesine rağmen ulaşmaması nedeniyle mağazadan şikayetçi oldu.

Kemal Oral, 5 Mart tarihinde kızının doğum günü nedeniyle KOÇTAŞ mağazasından sipariş verdi. Oral, ürünün gelmemesi üzerine mağazaya gittiğinde ürünün kargoda olduğu cevabını aldı. Daha sonra ürün hakkında bilgi alamayan Kemal Oral, ürünün iadesini sağlamak istediğinde mağaza görevlileri kargoda olduğu için iade kabul edemeyeceklerini söyledi. 39 gündür gelmeyen ürününün akıbetini bilmeyen Oral, mağaza hakkında CİMER'e şikayette bulundu.

Ürünü ne zaman sorsa sürekli yolda olduğu bilgisi aldığını ve iade yapılmadığını söyleyen Kemal Oral, “Ben 5 Mart tarihinde Türkiye'de belki yüzlerce bayisi olan bir zincir marketten bir ürün sipariş ettim. Ürünün ne zaman geleceğini sorduğumda 2 haftaya elimde olacağını, merak etmemem gerektiğini söylediler. Tamam dedik ve paramızı ödedik. Beklemeye başladık, 2 hafta sonra gidip sordum ne olduğunu. Ben ürünü kızıma doğum günü hediyesi olarak almıştım ve doğum günü de geçiyor bu arada. Sürprizi de kalmadı. Bana sürekli siparişin çıktığını, kargoda olduğunu söylüyorlardı ve ben de dedikleri gün geldiğinde sorduğumda yine aynı cevapları alıyordum. Ben de ya ürünümü ya da paramı vermeleri gerektiğini söyledim ama paramı veremeyeceklerini ürünün yolda olduğunu söylediler. Bugün 39. gün ve ürünüm hala elime geçmedi. Bu nasıl büyük ve nasıl bir kurumsal firma. Bir tüketici olarak bir ürünü 39 günde Türkiye'nin içindeki bir şehirden Kayseri'ye ulaştıramıyorlar mı? Ben yürüyerek alıp gelsem alırdım” dedi.

Oral, mağazanın kendisini dolandırdığını düşünmeye başladığını söyleyerek, “Birçok defa sözlü olarak gittim ve sordum ama aldığım cevap hep aynıydı. En son geçen Cuma elimde olacaktı yani 1 hafta olacak üzerine. 'Pazartesi elinizde' denildi o gün de gittim net bir cevap alamadım. Ben de yoruldum gidip gelmekten ve koskoca firmanın beni dolandırdığını düşünmeye başladım artık. Bu paraya ihtiyacı varsa ben bağışlayayım. Böyle yapıp da bizi mağdur etmesinler. Ben 589 TL ile batmam da zengin de olmam ama ödeyemeyeceklerse ben bağışlayayım bu parayı. Bunların sonucunda ben ve çocuğum mağdur olduk. Paramızı verin diyoruz vermiyorlar, ürün verin diyoruz geliyordu gidiyordu diyorlar. En son CİMER'e şikayet edeceğimi söyledim ve ettim. Halk da bunu duysun ki aslında büyük sandıkları firmaların ne kadar küçük olduğunu anlasınlar. KOÇTAŞ beni dolandırdı. Yapmasınlar, bu paraya ihtiyaçları mı var” ifadelerini kullandı.