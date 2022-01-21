3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başladı

Ş. yaz kış demeden vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. Spor A.Ş. etkinlik ve kurslarını aralıksız şekilde sürdürürken, bu kapsamda 11 tesiste, 11 branşta 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kayseri'deki sporseverlerin en büyük destekçisi olan Spor A.Ş. sağlıklı bireyler yetiştirmeyi ve ülke sporuna başarılı profesyonel sporcular kazandırmayı amaçladığı spor faaliyetlerini sürdürüyor. Spor A.Ş. tarafından sporseverlerin hizmetine sunulan kış dönemi spor okulları kurs programı kapsamında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 11 dalda kurs hizmeti ile dolu dolu spor desteği verecek. 11 tesisi ile her dönem yoğun ilgi gören kurs çeşitliğiyle sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam eden büyükşehir belediyesi, bu kapsamda 3. Kış Dönemi Spor Okulları Kayıtlarını 17 Ocak'ta başlattı. 3'üncü Kış Dönemi Spor Okullarında branş ve yaş aralıkları yetişkin kursları için 16-65, jimnastik için 4-10, yüzme için 6-13 ve buz pateni için 4-15 yaş olarak belirlenirken futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk ve kick boks için ise yaş aralığı 7-15 olarak düzenlendi. 15 Şubat 2022'de başlayacak olan Büyükşehir Spor A.Ş.'nin 3'üncü Kış Dönemi Spor Okulları eğitimleri, 20 Mart 2022'de sona erecek.

Kurs ve eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen sporseverler www.sporaskayseri.com.tr internet adresinden işlemlerini yapabilecek.