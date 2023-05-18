3x3 Basketbol müsabakaları nefes kesti

Ş. işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 3x3 Basketbol Müsabakaları düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği müsabakalarda 5 kadın takımı ve 30 erkek takımı kıyasıya mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonucunda Kadınlar Kategorisinde Spor A.Ş., Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Hasketbolun Perileri, DEBT 4. olurken, Erkekler kategorisinde ise Hasketbol, Gökteam, Iceair, Hasketbol 2 takımı ise 4. olarak tamamladı.

Spora ve sporcuya desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara madalyaları verildi.