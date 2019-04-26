4-6 yaş grubu miniklerden Kur'an şenliği

Hacılar Kudsiye Şaşoğlu Kur'an kursu tarafından 4-6 yaş grubunda eğitim gören öğrencilere yönelik “Kur'an-ı Kerim Okuma Şenliği” düzenlendi. Programda Başkan Özdoğan, Kuran-ı Kerim'i hatim eden Ahmet Emin Baktır'ı ödüllendirdi.

Kudsiye Şaşoğlu Kuran Kursu bahçesinde düzenlenen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile İlçe Müftüsü Mehmet Özbek'in yanı sıra çok sayıda öğrenci velisinin katıldığı programda, minikler tarafından Kur'an Kerim tilaveti, hadisler, şiirler, ilahiler ve sureler okundu.

Kudsiye Şaşoğlu Kur'an Kursunda eğitim gören ve Kuran-ı Kerim'i hatmeden Ahmet Emin Baktır'ı ödüllendiren Başkan Bilal Özdoğan burada yaptığı konuşmada, “Kardeşimiz yavrumuz hatmini yapmış inşallah ileriki yıllarda bu sayının artması için duamızı şimdiden edelim. Ben emeği geçen başta hocalarım olmak üzere tüm velilerime böyle güzel işler yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ahmet Emin kardeşimizden de yavrumuzdan da Allah razı olsun. Ne yaparsak küçük yaşta yapıyoruz. İnşallah ağaç yaşken eğilir diyoruz. Öğrendikleri dualar, öğrendikleri sureler inşallah ömür boyu hafızalarında kalacak. Allah'ın izniyle buralardan hareketle namaz kılan, oruç tutan nesillerimiz ortaya çıkacak. Daha da sayıları artacak ve bu manada da ahlaklı nesillerimiz yetişecek inşallah. Bu güzel faaliyetler için ben hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bu sayılarımızın artması için de biz yerel yönetimler olarak elimizden geleni dün olduğu gibi bugün de yapacağız.” Dedi.

Kuran okuma şenliğinin ardından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefaret Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Boydaklar Kuran Kursu ve ihtiyaç sahipleri yararına düzenlenen kermese katılan Başkan Özdoğan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Özdoğan, asli görevleri olan hizmetlerin yanı sıra gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşların yararına düzenlenen her türlü sosyal projeye destek verdiklerini, bundan dolayı da mutluluk duyduklarını söyledi.