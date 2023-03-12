4 bin 500 Adet çınar fidanı Melikgazi'ye ağaç olacak

Fidandan ağaca dönecek olan çınar ağaçlarını ilçenin farklı noktalarına dikeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yeşil ve güzel bir ilçe oluşturmak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Çınar yetiştirmek için bir Esenyurt Mahallemizde yeni bir alan hazırladık. 4 bin 500 adet çınar fidanını önce saksılara diktik sonra toprağa dikiyoruz. Dikimi kendi yaptığımız karışım oranlarında gübreli toprak ile yapıyoruz. Fidanların sulamasını damlama sulama sistemi ile yapacağız. Düzenli bir şekilde bakımlarını yapıp, yetiştirdiğimiz çınar fidanlarını ağaç olarak parklarımıza ve yeşil alanlarımıza dikeceğiz. Yaşadığımız ortam ne kadar yeşil, ne kadar güzel olursa bizler o kadar mutlu oluruz. Onun içinde sürekli ağaçlar, fidanlar getirerek bunları toprakta buluşturuyoruz. İnşallah Allah imkân verdikçe de ağaçları dikip çevreyi yeşillendireceğiz. Melikgazi'de çınar ağaçları diktiğimizde 300, 400 sene Kayseri'de toprakta yaşayacak ve gelecek nesillere aktarılacak. Ağaçlandırma çalışmalar ile ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarı daha da artacak" dedi.