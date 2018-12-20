İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4 elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalıştılar

Kayseri’de 4 adet demir elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalışan ve jandarma tarafından yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de 4 adet demir elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalışan ve jandarma tarafından yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde bir iş yerine ait alana giren C.K., S.K. ve M.C. 4 demir elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalıştı. Zanlılar, jandarma ekipleri tarafından kullandıkları kamyon ve suç aletleri ile birlikte suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlılardan C.K.'nın yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin maddesinin de ele geçirildiğini bildiren yetkililer, zanlıların haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.