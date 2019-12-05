4. Erciyes Mühendislik Zirvesi Başladı

Erciyes Mühendislik Zirvesi” başladı.

15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirveye, Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Güneş, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Dekan Yardımcısı Güneş, “Mühendislik Fakültesi olarak temel felsefemiz bugünden yarını düşünen, topluma faydalı mühendisleri mezun edebilmektir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için nitelikli mühendislerin yetişmesinin ülkemiz için önemli olduğunu söyledi. Rektör Çalış, “Köklü bir üniversite, araştırma üniversitesi olan üniversitemiz, son yıllarda ülkemizin ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak adına ülke politikalarını ve üniversite potansiyelini göz önüne alarak önemli araştırma yatırımları ile adından söz ettirmektedir. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz elde ettiğimiz bu başarıyı daha da ileriye taşımaktır. Bu başarımızı koruma noktasında mühendislik fakültesi araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize de önemli görevler düşmektedir. Yaşadığımız dönemde teknolojik gelişmeler son derece hızlı yaşanmakta ve bu gelişmenin arkasında kalan toplumlar, ekonomik anlamda rekabet gücünü yitirmektedir. Bu kapsamda tüketen değil üreten bir toplum olmamız için nüfusumuzun yaklaşık yüzde 16'sını oluşturan siz değerli gençlerimiz kritik bir rol üstlenmektedir. Teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için, nitelik mühendislerin yetişmesi ülkemiz için son derece önemlidir” diye konuştu.

Konuşmasında Erciyes Teknopark'ın bu yıl 85 teknoloji araştırma bölgesi arasından 7. sırada yer aldığını hatırlatan Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi olarak biz de eğitim ve öğretimde çağdaş, bilgi ve teknoloji üreten, ürettiği bilgi ve teknolojiyi daima toplum yararına kullanan, çevreye ve insanlığın temel değerlerine duyarlı, faaliyet alanlarında öncü olmayı benimsemiş bir üniversite olabilmek misyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, bu yıl yedincisi düzenlenen 2018 genel sıralamada 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında 7. olarak önemli bir başarıya imza atan Erciyes Teknoparkımız da, teknolojik girişimciliğin yaygınlaşması amacı ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu alt yapı ile üniversitemizin sağladığı başarıların devamlılığını sürdürmek adına geleceğimizin teminatı siz değerli gençlerimize inancımız tamdır. Erciyes Üniversitesi'nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda artık geleneksel hale gelen Erciyes Mühendislik Zirvesi, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nde başlayıp 7 Aralık tarihinde sona erecektir. Yaklaşık 120 kişilik bir ekiple özverili şekilde çalışmaları yürüten Erciyes Mühendislik Zirvesi gönüllülerine en kalbi duygularla teşekkürlerimi sunuyor, bu vesile ile tüm mühendis ve mühendis adayı öğrencilerimizin de 5 Aralık Dünya Mühendisleri Günü'nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuşmasında, Erciyes Mühendislik Zirvesinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, etkinlikte daha sonra panele geçildi.

Emekli Albay Kemal Karababa moderatörlüğündeki “TSK Güçlendirme Vakfı” oturumunda TSK Güçlendirme Vakfı'na bağlı olan şirketlerden Aselsan, Aspilsan, Havelsan, Roketsan, TAI'nin tanıtımı yapıldı. Konuşmaların ardından, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade'ye plaket takdim edildi. ERÜ Mühendislik Fakültesi Kulüpler Birliği çatısı altında faaliyet gösteren 14 kulüp paydaşlığında düzenlenen Mühendislik Zirvesi, üç gün boyunca devam edecek.