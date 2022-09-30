İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

4. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 4.

haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. İlk 3 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde;


01 Ekim 2022 Cumartesi


Simya Koleji-Özvatan Gençlikspor: Esat Sabuncu


Trend Gayrimenkul-Kayseri Yolspor: Hacı Güverti


02 Ekim 2022 Pazar


Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor: Ahmet Pakırcı


G. O. Paşaspor-Akkışlaspor: Erol Eroğlu


Amaratspor-Kayserigücü FK: Erdem Sarıaslan


Başakpınar Belediyespor-Gençlerbirliği: Hakan Çam


Yemlihaspor-Kocasinan Şimşekspor: Kemal Hattatioğlu


Erciyes Esen Makina-Kocasinan Ülküspor: Hacı Mehmet Ekmekyermez


Sungur FK-Gültepespor: Hüseyin Keğin

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.