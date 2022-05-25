İhlas Haber Ajansı

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4 hırsızlık olayının şüphelileri polisten kaçamadı

Kayseri’de 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda, kentte 4 hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 'hırsızlık' suçundan aranan 1 kişi de yine ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Asayiş ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalarda suça ve suçluya geçit verilmiyor.

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