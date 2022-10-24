Melikgazi Kayseri Basketbol'un sahasında kazandığı Rize Belediyesi maçında, 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar sahasında Rize Belediyesi konuk eden ve müsabakayı 2 sayı farkla 80-78 kazanan Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Rize Belediyesi müsabakasında Ezninne Josephine Kalu 27 sayı, Lyndra Shajuan Weaver 16 sayı, Sevgi Tonguç 11 sayı ve Hayes 21 sayı ile takımın en skorer oyuncuları oldu.

Sarı kırmızlı takımda en skorer isimler ise 27 sayı ile Amerikalı oyuncu Ezninne Josephine Kalu oldu.