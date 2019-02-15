İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4 PKK şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kayseri polisinin düzenlediği PKK/KCK-YPG/PYD operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü nedeniyle Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, 2'si Suriye uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 Suriye uyruklu şahıstan biri adli kontrolle serbest bırakılırken, biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Emniyette sorgusu tamamlanan 4 şüpheli daha sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.