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40 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 40 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 40 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan ikamette M.K.E.'yi (40) hareketsiz bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde M.K.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.K.E.'nin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle polis ekipleri evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından M.K.E.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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